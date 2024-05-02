12句鐘內兩發黃雨 西貢錄逾50毫米雨量

【本報訊】受到強雷雨帶影響，本港連日有雷暴及豪雨，天文台昨日凌晨4時15分還發出黃雨警告，延至早上7時才取消，這次是繼前日晚上9時半發出黃雨後，不足12小時內的第二場黃雨，天文台表示，黃色暴雨生效期間，本港多處地區錄得約30毫米雨量，而西貢的雨量更超過50毫米。連場大雨後，本港昨日相對濕度高達88%，維港能見度亦不佳。

昨日日間，本港大雨稍歇，但多區仍然有小雨，且雨勢不停，天文台預測，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，區內有幾陣驟雨。而高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。

不過，一股偏南氣流會在下周初影響廣東，天色將較為明朗。不過，預料一道雲帶會在下周中至後期影響華南沿岸，區內會再有一兩陣驟雨。

上月平均26.4℃ 成最熱4月 另外，天文台又透露，上月本港平均氣溫攝氏26.4度，是自1884年有紀錄以來最熱的4月。而上月底個別日子特別炎熱，如4月27日的日平均氣溫攝氏28.8度、日最低氣溫攝氏27.7度，雙雙創下140年以來4月最高紀錄。