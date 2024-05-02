天氣拖累 觀光船餐廳訂座率僅一半

【本報訊】天氣不佳，令五一維港海上煙火匯演一度面臨取消之危，直至匯演前4小時才宣布如期舉行，不過，觀光船、臨海餐廳的訂座大受影響，如海上觀煙火餐飲套餐訂座率僅約一半；尖東酒吧昨晚亦只有零星客人。

尖沙咀食肆酒吧現大量吉枱 連日橫風橫雨，加上珠海、澳門前晚落冰雹，不少旅客南下及港人外出賞煙火的意欲及部署均受影響。最受影響的是本來可憑煙火騷大做生意的觀光船及餐飲業者，尖沙咀東海濱平台花園附近食肆或酒吧昨晚均有大量吉枱，大部分入座者也不像旅客。尖沙咀諾士佛臺的情況亦相似，晚上約10時，只有一至兩間較靠近入口的酒吧有近約70%坐滿，而位置較入的酒吧只有零星數枱客人。據觀察，客人亦多為本地人或外國人士。

至於「洋紫荊維港遊」觀光船，本來因應煙火表演專門推出海上自助餐套餐，打算安排旅客近距離看煙火。但觀光船餐廳營運總監葉定國表示，受到天氣影響，今次訂座反應一般，可載350至400人的船僅約200人訂座。他指原本預計長假期能帶動生意，現時訂座情況「去得很慢」，整體訂座反應一般。

不過，攝影發燒友昨亦專程提早數小時到尖東海旁「霸靚位」，曾先生表示，昨日下午5時來到，來得算遲，因有攝影發燒友約4時已到場，黃先生便於下午4時到場，有信心可以清楚拍到煙花，又指今次煙火雖沒有像「十一」及新年煙花那麼盛大，但仍期待圖案煙火，可以供一眾攝影友「有嘢影吓」。