冰鑑春秋：拜登快跟寶座說再見

美國傳媒3月民調顯示，在18歲至29歲美國年輕人中，拜登以29%對26%的支持率領先特朗普，儘管仍舊微幅佔有優勢，但比起2020年大選，拜登在年輕選票中以24個百分點差距碾壓特朗普的表現，無疑顯示拜登選情出現嚴重問題。

與此同時，一份蓋洛普民調也敲響警鐘，從艾森豪威爾以來的10位美國總統中，受歡迎程度最高的就是艾森豪威爾，達到73.2%，而拜登的受歡迎度僅僅只有38.7%，不僅低於特朗普的46.8%，也是70年來最不受歡迎的總統。

雖說部分年輕人因不滿物價攀升，認為特朗普可能更有能力解決經濟問題，但其實更多情況顯示，年輕人對兩位高齡參選者都興趣缺缺，最後可能選擇不去投票。然而，一直標榜社會福利與進步價值的民主黨，過去相對更容易受到年輕人的支持，如果失去年輕選票，拜登幾乎沒有任何機會能繼續連任。雪上加霜的是，最近美國各大學院校掀起支持巴勒斯坦的風潮，也引起猶太勢力的反撲，至今已超過700人被捕，學生遭毆打凌虐，教授也被波及，甚至好幾位校長被迫辭職走人。這雖然展現了猶太人在美國國會與校園的巨大影響力，但也激起反感，讓原本單純支持巴勒斯坦的抗爭活動，逐漸轉型為針對猶太人的鬥爭行動，加大美國內部族群的衝突與裂痕。

其實要論種族主義，特朗普只有比拜登更糟，但特朗普並非執政者，所以在這波風潮中，他的態度不容易被注意，而現任總統拜登卻偏偏優柔寡斷，一直無法迅速有效的弭平風波，時間拖得愈長，只會讓年輕人對拜登更加反感。在這樣惡劣的局面下，拜登手中籌碼幾乎已經掏空，假若再不趕快當機立斷大刀闊斧，大概可以直接跟總統寶座說再見了。