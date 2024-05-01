橫眉冷看：美國的希望在人民

近年中美兩國的關係惡化，但中國領導人眼睛雪亮，分辨得十分清楚，北京面對美國政府官員，未必有好言好語，反倒面對美國人民，卻是姿態友好。2023年，恰逢美國前國務卿基辛格百歲壽辰，中國領導人特意邀請他遠道來華，更親自設宴，替這位已無職無權的老人家祝壽，規格之高，遠超不少美國的現任官員。

美國政府有很多舉措惹人反感，但大部分美國人民都是正直而可愛的。目前中東地區硝煙未息，以色列藉剷除巴勒斯坦恐怖組織為名，在加薩地帶濫殺濫捕，儼然是實施種族滅絕政策。白宮中人非但聽之任之，最近還通過法案，要為以色列提供巨額的軍事援助，款項高逾260億美元。面對這樣一個濫殺無辜的劊子手，老美沒有出手制止，眼見對方的屠刀砍得崩壞，還忙不迭掏出鈔票，請他買來一批新的，以便繼續殺人。

華盛頓政府向來都是如此，他們口宣人道、人權，卻只是用作約束他人，對待自己以至盟友們，則是用另一套標準，試問這樣一個管治班子，又如何能夠服眾？幸好禮失於朝，卻可以求之於野，雖然華府之中再找不到公義，甚至再找不到人性，然而，在遍地開花的人民運動中卻能找到。富麗堂皇的白宮和國會山莊，跟哥倫比亞大學之內，那些由抗議學生搭建的簡陋帳篷比較起來，前者竟是顯得如此寒愴、如此齷齪！

很多美國學生以至美國人民，不接受政府的蠱惑，也不受猶太財團操弄的媒體所蒙蔽，敢於追求真相，更敢於向強權者說不，這群人實在十分可敬。他們跟美國的當權者全然不同，怪不得中國領導人曾說：「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年……」