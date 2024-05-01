康宏高層串騙案 4人上訴得直

【本報訊】 康宏環球（前稱康宏金融控股，下稱康宏）兩名前高層及一名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4,960萬元。上述4人被廉署控告兩項串謀詐騙罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，判囚4至7個月，其中兩人獲准緩刑18個月。4人不服定罪，向上訴庭提出上訴。上訴庭昨頒判詞，裁定4人上訴得直，撤銷各人的定罪及擱置判刑。

被控涉隱瞞交易呃佣 4名上訴人依次是康宏前行政總裁麥光耀（49歲）、康宏前首席財務總監陳麗兒（51歲）、康宏前經理黃淑安（44歲），以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明（53歲）。上訴庭判詞指，案發時麥光耀為康宏証券投資服務有限公司（下稱康宏証券）的董事，而康宏証券並非康宏子公司。控方案情是，麥光耀從一開始便屬意康宏証券作為配售代理，但由於麥擔心當中涉及關連交易，因而改以鼎成作為幌子，以避免需要跟從關連交易的上市規則辦事。為此麥作出隱瞞；其餘3人則是知情的參與者協助隱瞞。

判詞續指，聯交所並沒將鼎成視作關連人士，鼎成於各申請人而言，只是獨立的第三方，不是關連人士。在此情況下，鼎成分別與康宏及康宏証券達成的協議，起碼表面上並無不妥，亦不涉及申報或披露的問題。本案並無實質證據指麥光耀，個別地與鼎成這間公司達成協議。另外，單以控方所依賴的康宏員工守則指控各申請人串謀隱瞞，並不足夠，因此上訴庭裁定4人上訴得直。案件編號：CACC 239/2021