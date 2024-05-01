8警涉襲露宿者屈藏毒 9月中裁決

【本報訊】8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，8名被告否認全部控罪。控辯雙方早前已舉證完畢，昨在區院進行結案陳詞。法官將案押後至9月13日上午裁決，各被告續准保釋。

否認控罪 結案陳詞 涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。

控方的案情指，所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，並涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。首7項控罪均於2020年2月4日在涉案公園發生，當時8名被告與同隊另外3名隊員，到該公園進行反毒品行動，阮及阿十則分別在公園的涼亭及湖邊設置帳幕，8名被告當日分別在涼亭及湖邊作搜查。在涼亭搜查時，梁及龐被指曾先後望着該處閉路電視鏡頭，並嘗試爬上鏡頭下的花槽或石躉但不成功，龐其後曾向鏡頭擲濕紙巾但未能擲中。

辯方昨結案陳詞時指，阮文山事後沒有即時驗傷，他事後被驗出骨折，可能因其他原因導致。另外，「阿十」接受調查時有越南翻譯員在場，如果有警員涉及威逼利誘「阿十」，翻譯員不可能配合警員隱瞞。控方則指，梁及龐曾遮擋閉路電視鏡頭，會影響相關法律程序，及警員證供的可信性。法官聽罷雙方陳詞後，押後裁決。案件編號：DCCC 123/2021