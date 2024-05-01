的士追撞 南亞鐵騎士拋飛倒地

【本報訊】昨日中午12時許，一輛私家車沿中環民寶街東行，當駛至中環及灣仔繞道入口，司機疑因應路況減速，尾隨一輛外賣電單車隨即收慢，詎料跟隨電單車駛至的一輛的士，司機懷疑收掣不及，的士撞向前方的電單車，37歲南亞裔鐵騎士人仰車翻受傷倒地。

熱心司機打傘助遮陽光 有「車Cam」拍下意外一刻，顯示私家車因應交通情況減速，電單車接着收慢，惟的士似乎未及煞掣，直撞向電單車車尾，並將其推前撞及私家車。由於撞擊力頗大，南亞裔鐵騎士被撞至彈起，電單車失控衝前，翻側在私家車旁邊，南亞裔鐵騎士拋落路中，背部受傷趴在地上待援。有熱心司機停車查看其傷勢，並且打傘替其遮擋陽光。

救援人員接報趕至，替受傷南亞裔鐵騎士敷治包紮後，再由救護車把他送往瑪麗醫院治理，姓吳（26歲）私家車及姓區（58歲）的士司機俱沒有受傷，至於意外原因及經過有待進一步調查。受事故影響，民寶街（往金鐘方向）近中環二號碼頭全線一度封閉，上址交通一度繁忙。