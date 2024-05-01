假中非駕照申免試簽發 9人被捕

【本報訊】中區執法部門於較早前接獲運輸署轉介，指在2022年6月至2023年11月期間，運輸署收到一些懷疑虛假的免試簽發香港正式駕駛執照的申請（下稱「免試簽發」），當中這些申請人在向運輸署提交申請時，提供了一些聲稱由認可國家或地方簽發的正式駕駛執照，從而要求申請香港的正式駕駛執照。運輸署其後向有關簽發的當局查詢，發現申請人所提交的駕駛執照，在當地並無相關記錄，由於個案有可疑，懷疑有人在申請期間提供了虛假文書，於是轉介執法部門調查。

中區執法人員經調查後，在本月25日至29日展開代號「拳風」行動，以涉嫌「行使虛假文書」罪，共拘捕8男一女本地申請人（28至67歲），他們的職業分別報稱建築工人、私人司機、酒店經理及無業等。初步調查顯示，有申請人未有經過任何駕駛訓練、筆試及路試的情況下，透過代辦直接用金錢，購買聲稱由當地簽發的駕駛執照，並用這些駕駛執照在香港申請免試簽發。此外，有申請人本身有非本地的駕駛執照，但涉嫌給金錢予代辦，透過他們篡改駕駛執照上的准駕車型，以企圖在香港換取其他車輛類別的駕駛執照。

代辦收萬元報酬 人員表示，調查涉及由內地不同省份、以及由某些非洲國家簽發的駕駛執照，案中代辦收取的費用，介乎數千至一萬多元不等。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於6月中旬向部門報到。調查持續，不排除有更多人被捕。