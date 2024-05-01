亞洲大學排名 科大跌出前10

【本報訊】Times Higher Education（THE）發布亞洲大學綜合排名，共有739所亞洲區內的大學入圍，前10位香港佔兩席，但排名較去年有所滑落。當中的中文大學下跌幅度較高，科技大學則跌出前十。清華大學、北京大學蟬聯第一、二名。印度的大學上榜數首超中國，為亞洲最多。在香港8大中，香港城市大學在今年的排名則有所上升。

港大第6 中大第10 2024亞洲大學綜合排名，今年香港兩所大學留前10榜，其中香港大學排名亞洲第6，香港中文大學排名亞洲第10，壓線入前10。但在去年的排名上，香港大學排名第4，中文大學則排名第6，港大排名被東京大學、新加坡南洋理工大學超越；而中文大學則是被東京大學和3所內地大學，分別是上海交通大學、復旦大學和浙江大學超越，跌落至第10位。過去5年香港科技大學都能保持亞洲排名前10，今年科大則跌出前10排名。城大在今年的排行中名次上升，上升至亞洲第15名。

另外，今年許多上榜大學來自西亞及南亞，THE指這一現象值得關注。THE指，亞洲大學的排名方式是基於與世界大學排名相同的框架。但其中部分相應的權重得到調整，更適應對亞洲大學進行排名。今年的排名中，日本的大學佔比最多，有119所大學上榜。其次是印度，上榜大學由75所增加至91所。之後則是內地與土耳其，分別上榜86所和75所大學。