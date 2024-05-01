政府留意替代品供應 再作下一步走塑決定

【本報訊】實施一周的首階段即棄塑膠產品管制措施，連日來引起不少混亂情況，港府昨表示，首階段管制即棄塑膠產品的措施，推行至今平穩有序，市民已逐步適應，重申當局會留意市民適應首階段「走塑」情況及替代品供應等問題，才決定下一步措施。

港府表示近日有報道指出有約六、七成人，無論堂食或外賣都不要即棄餐具，並購買可重用餐具，認為市民逐步適應新要求，但同意有不斷改進的空間，相信經營者或替代品提供者會不斷改善。

早前有超市因「走塑」安排，而出現盲盒壽司，政府更被質疑愈解愈亂，被問到堂食或外賣用膠的情況混亂，第二階段「走塑」會否遙遙無期，港府指社會希望食肆牌照規定與「走塑」新法例有更清晰的解讀，指環境及生態局局長謝展寰已多番解說，亦會繼續解釋，又承諾政府會繼續留意市民適應第一階段「走塑」措施，以及可替代餐具供應的情況再決定下一步，強調會有序推行「走塑」。

稱認真研究垃圾徵費 至於垃圾徵費的未來路向，港府指，措施影響全港750萬人，並已經寫入法例，是嚴肅的事，當局正透過「先行先試」收集數據，認真研究，有決定時會立即公布，希望可保護環境的同時，亦能令市民逐步改變日常行為，並考慮不同人士的想法和感受。