照顧者網33萬點擊率 議員：不代表一切

【本報訊】政府分別在2023年9月及11月，推出「182183」照顧者支援專線及資訊網。立法會推動照顧者為本政策小組委員會，昨日召開會議討論有關進度，席間有議員關注需要緊急支援及外展探訪的個案較少，詢問政府原因；亦有議員表示雖然照顧者諮詢網站點擊率較高，但認為點擊不代表一切，質疑如何評估專線和網站的成效。

截至2024年3月31日，專線共接獲16,490宗來電。以來電性質劃分，尋求情緒支援和查詢社區支援服務，分別佔約38%及23%；照顧問題和財務問題分別各佔約14%和7%；餘下則涉及健康和房屋問題，以及申請暫託服務等；另有17宗個案需要緊急支援服務，並由營辦機構以外展方式進行危機處理。照顧者資訊網方面，截至2024年3月31日，點擊率超過33萬次。

議員鄧家彪指需要找日託、暫託的數量不多，詢問當局有否供求不一的情況。社會福利署助理署長梁綺莉指專線早上致電更多，目前有累積比較熟悉的個案，因有照顧者覺得找社工聊天可以紓緩，暫託服務方面，由去年9月到今年3月，有18宗個案轉介到暫託服務。

建議設系統評價 議員林素蔚表示大部分精神健康問題都是由情緒問題引致，詢問當局會否對於情緒問題嚴重的來電者回訪、跟進，及做好預防演化。她又詢問「182183」、「18111」會否合作，因對象有重疊，而專線和資訊網站如何評估能否真正幫到照顧者，指照顧者資訊網站的點擊不代表一切，建議要設置系統評價。梁回應稱，專線如有情緒問題可即時支援和服務，專線社工也可轉介到相關單位，如未取得個案同意，專線會繼續跟進，又指政府和營辦機構簽訂服務協議有訂明服務成效標準，專線社工亦會詢問來電者是否滿意服務。