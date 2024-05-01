劏房照顧者壓力爆煲 倡增津貼支援

【本報訊】近年劏房議題和有關照顧者的壓力問題備受社會關注，其中劏房照顧者面對的困難和壓力尤為嚴重，但得到的支援卻少之又少。有大學聯同社區組織於昨日發表劏房照顧者調查報告，發現居於不適切住屋的照顧者，因為要應付不適切住屋帶來的「居住勞動」，精神壓力甚重；又發現該問題可透過津貼、增強社區連結等方法改善。適逢今日是勞動節，團體希望社會對該照顧者群體的勞動加以肯定，並建議政府增加對該群體的津貼，加強對有關社福團體支援，以及在制訂劏房標準時，考慮照顧者的精神壓力問題。

調查針對居於不適切住房照顧者，其中近90%為現居劏房的女性，絕大部分照顧對象為子女，其中30%有特殊教育需要；受訪者平均已照顧其對象9.1年，超過70%要獨力照顧，每日平均約11小時。照顧負擔方面，95%照顧者表示在過去曾因照顧出現高負擔情況，時間愈長則愈嚴重；但報告亦發現，家庭和睦以及收入足夠，會令照顧者負擔減少。另外，與社區居民聯繫，以及曾領取津貼的照顧者，抑鬱風險明顯亦較低。

認識同路人 分享紓壓 劏房戶胡小姐現居於荃灣約100方呎單位，須全職照顧家中兩個就讀幼稚園及小學的子女。她表示單位窗戶無法打開，空氣不流動，令小朋友經常生病，而且每次家中有人生病，就會互相感染，疾病在「全家輪一轉」；另一方面因居住空間狹小，家中各人會因空間使用問題時有爭執，令家人的關係轉差。不過她認為，透過社福機構認識到不少「同路人」，和街坊分享生活點滴，有助紓減壓力。

嶺南大學社會學及社會政策學系黎苑珊博士指出，惡劣的住屋環境以及缺乏空間，亦會令照顧者難以提供適切照顧。