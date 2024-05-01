三跑年底啟用 冀11月獲發機場牌照

【本報訊】香港國際機場正擴建第三條跑道，機場管理局昨向立法會提交文件交代三跑道最新發展，項目的融資狀況穩健，截至本月，已籌措的外部融資約為1,240億元。

現時該局正為今年底啟用系統進行運作準備、啟用和過渡程序，包括提交所需文件、圖則及報告、由民航處完成發牌驗收檢查，以及在飛機事故及救援演習完成後，機管局指，目標於今年11月獲民航處簽發機場牌照。

文件指出，為確保機場安全和有效率地運作，《機場管理局條例》（第 483 章）下的機場區地圖及限制區地圖，將按附屬法例的方式予以修訂，以反映支援三跑道系統及相關設施運作而所需的改動。有關的附屬法例修訂將於本周五（3日）刊憲，並於下周三（8日）提交立法會，進行先訂立後審議的程序，最快7月31日生效。

文件又指，今年8月當局會就重新配置的中跑道相關設施進行飛行校驗，以確保飛行區地面燈號系統、空中航行服務設備及三跑道系統的飛行程序，均符合國際民用航空組織和民航處的規定。民航處亦計劃於今年中，就與三跑道系統運作相關的新飛行程序，通知航空公司並作介紹，讓他們有足夠時間準備。在三跑道系統於今年底啟用的目標下，機管局暫定於今年10月舉行飛機事故及救援演習，目標於今年11月獲民航處簽發機場牌照。

已籌措外部融資逾1200億 此外，機管局又談到三跑道系統項目融資狀況，三跑道系統項目的大部分外部借款已完成，截至本月，已籌措的外部融資約為1,240億元，包括所發行約1,120億元外債及15億美元（相當於116億港元）永續資本證券，整體借貸成本約為每年3.1厘。機管局指，未來會集中為其即將到期的債券再融資，預期可維持標普全球對其「AA+」投資級別信貸評級，相信毋須就三跑道系統項目融資從政府取得任何形式的財務擔保。