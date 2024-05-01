議員：揭虐兒唔舉報 刑期低到離譜

指最高囚3個月欠阻嚇力度 立法會在周一就《強制舉報虐待兒童條例草案》召開會議，條例指出，有關專業人士如發現嚴重虐兒個案時必須作出檢舉，政府原定的最高判罰標準是監禁3個月及罰款5萬元。相關草案委員會認為內容明智且精準，會令專業人士有更安心發揮專業能力的空間。不過，有議員則指出，草案的判囚3個月之判罰力度過低，甚至直言「低到離晒譜」。

條例中詳細列明，醫生、社工、教師等25類的專業人士，必須舉報嚴重的虐童個案。草案中還增設附表列明何為「嚴重傷害」，需要證明指明專業人員「確實產生懷疑」。把兩項免責辯護更改為豁免條文，並建議加入新的免責辯護條款，容許指明的專業人員以合理辯解為理由而不舉報。

議員鄧家彪昨日表示，此次修例最獨特的是將本身原則性、概括性的條文表述變為4個附表，明確列明了什麽情況屬於「嚴重傷害」，他直言「有一個更清晰法例一定是好事」。另外，也容許有關專業人士以合理的理由不去舉報有關個案，容許了一個專業空間；在搜證方面也一定要有一個規範標準，才會被舉報。

促嚴重個案可監禁一年 另外，議員田北辰則有不同看法，他認為香港有關強制舉報虐童的判罰力度過低，在澳洲及美國等地的最高判罰可以達到3至5年，批評本港的3個月判罰「低到離晒譜」。對於引入兩級制罰則，田則認為若分為兩級制，嚴重個案的最高判罰應該去到監禁一年。

對於日前的會議，議員黎棟國對修訂表示支持，認同條例的初衷是為了保護兒童。黎指出，有議員提到全球多國都有監禁刑罰，但是即便澳洲也有部分州是僅罰款最多10,000澳元。他表示國外的情況可以供香港參考，但並不需要完全跟足，能通過刑罰獲取最好的結果，才是重要之目的。

虐童案一宗都嫌多，惟近年來香港虐童案件頻頻發生，早前的童樂居虐童案與5歲女童被虐致死案，令全港嘩然，當局更指出，平均每年有6宗因襲擊而引致兒童死亡的個案。雖然社會福利署已為處理虐兒個案制訂詳細的程序指引，但現行的自願通報方式，經常被批評為過於被動及屬補救性質。