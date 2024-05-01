逾1.8萬可續期龕位 5‧13接受申請

【本報訊】食物環境衞生署昨公布，將編配粉嶺和合石和東區哥連臣角新廈靈灰安置所共逾1.8萬個新建的可續期骨灰龕位，於5月13日至6月12日接受申請。申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料；標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。

供編配和合石及哥連臣角 食環署預計於本年第3季以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。市民由5月13日起可於食環署網站網上申請或下載申請表格；也可親身於食環署香港或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處、民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取申請表格，或以傳真索取。

新一輪可續期骨灰龕位，包括和合石靈灰安置所第6期8,000個標準龕位和40個大型龕位；哥連臣角新廈靈灰安置所一萬個標準龕位和60個大型龕位。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士為龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的龕位。