塌天秤3死誤殺案 時任項目經理明提堂

通緝72歲結構工程師 在2022年9月，房協位於秀茂坪安達臣道一個建築地盤，有一部俗稱「天秤」的塔式起重機突然倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工死亡及6名男工受傷。執法人員經全面調查及取得法律意見後，至昨晨在九龍灣一屋苑單位，以涉嫌「誤殺」罪，拘捕一名35歲男子，他為地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理，並已被扣留調查，稍後會被落案起訴誤殺罪，當局同時通緝一名72歲外判註冊結構工程師。

疑嚴重疏忽致底座設計失誤 據了解，被捕的時任項目經理姓簡，亦是地盤總承建商委任的「獲授權簽署人」，應為監管天秤鋼支撐底座設計及裝設安全負上總體責任，消息指執法部門認為有人在執行相關工作時有嚴重疏忽，導致天秤因鋼支撐底座設計失誤而倒塌。至於被通緝的外判結構工程師，據了解他姓黃，負責認證涉事天秤鋼支撐底座設計資料及圖則的獨立檢測，相信他目前已經離港。至昨晚，執法部門控告該名35歲男子3項誤殺罪，案件將於明日上午於觀塘裁判法院提堂。

涉及事故的地盤正進行香港房屋協會資助出售房屋興建項目工程，主要是興建5幢住宅樓宇。意外發生當日，即2022年9月7日上午，地盤豎立了3部天秤進行工程，惟涉事天秤在未有吊運物件的情況下，突然倒塌並擊中下方數個臨時貨櫃辦公室。在幾個臨時貨櫃辦公室內工作的3名工人被倒塌的天秤壓着，其中兩人當場死亡，另一人重創昏迷，由救護車急送醫院搶救後，於當日較後時間被證實傷重死亡。另外，有6名男工人受傷，當中包括天秤操作員。

精進：被捕人士月前已請辭 調查結果顯示，涉事天秤是安裝在一個由3層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，在意外發生後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

精進建築發言人表示，被捕人士已於月前請辭。肇事天秤由專業分判商承造，按程序獲得合資格工程師和化驗所作第三方確認。集團對意外造成嚴重傷亡極度遺憾，一直向傷者及遇難者家人提供協助，並配合有關部門進行調查。集團已深刻反省並作出改革，就工地安全措施進行了全面檢討，避免意外再次發生。