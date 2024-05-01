60太陽能休息站 予鄉郊清潔工抖暑

【本報訊】本港天氣漸轉炎熱，前線清潔工人的工作環境備受關注。食物環境衞生署昨表示，經去年全面檢視市區及鄉郊地區前線清潔工人的工作環境後，署方已在鄉郊員工休息地點，安裝60個太陽能清涼休息站，進一步改善鄉郊員工的休息環境。

設冷風機抽氣扇等設施 食環署轄下約有900個鄉村式或臨時構築垃圾收集站，絕大部分位於鄉郊地區，礙於地理環境所限，未能提供各種便利設施。雖然站內沒有派駐人員當值，但署方會繼續檢視安排並盡力確保在附近工作的清潔工人，在其工作地段或幾分鐘步程內可找到飲用水、酷熱天氣短暫休息地方、清潔工具用水及廁所。

除在鄉郊地區提供了35個休息站外，為進一步改善鄉郊員工的休息環境，食環署已安裝了60個太陽能清涼休息站，利用太陽能供電予休息站內設施，包括冷風機、風扇、抽氣扇等，以及已在15個鄉郊員工休息地點加設類似的太陽能供電設施，方便清潔工人使用。

此外，食環署自2020年起，聯同建築署進行翻新垃圾收集站計劃，該計劃涵蓋49間離街垃圾站，當中17間永久離街垃圾收集站的優化或翻新工程已經完成，3間的優化或翻新工程已經或於本年內開展，22間正在進行詳細設計中，以及另有7間正在初步籌劃中。經翻新後垃圾收集站，會提供更衣及私人儲物空間、員工休息及用膳設施，並加裝冷熱水飲水機、微波爐、電蒸櫃、雪櫃、電風扇、桌椅及電源插頭等；在環境許可的情況下，更會在員工用膳室安裝空氣調節系統。

食環署又指，就署方的潔淨服務合約而言，截至今年3月，潔淨工人的平均承諾每月工資額，已高於最新法定最低工資所計算約45%。