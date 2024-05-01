最熱4月 平均最高28.9℃破紀錄

【本報訊】今年4月特別熱，環保團體綠色力量指今年4月香港氣溫出現多項異常，包括創下有紀錄以來最高溫的4月，平均最高氣溫達攝氏28.9℃；月內每天氣溫持續地明顯偏高於過往的平均值，料東南亞大陸的「4月高溫」現象可能已延伸至南中國，提醒市民今年夏天可能已經提早來臨，在厄爾尼諾和氣候變化雙重夾擊下，當局和市民應盡早作好準備應對極端天氣。

綠色力量總監鄭睦奇指，今年4月香港異常高溫，平均最高氣溫達攝氏28.9℃，不但打破1994年錄得的平均最高氣溫紀錄攝氏27.5℃，成為自1884年有紀錄以來最熱的4月。且因4月仍處春季，本港氣溫平均只介乎攝氏23℃至29℃之間，未至於酷熱，易被市民忽略。

鄭分析本港歷年4月份溫度數據，過去4月的平均氣溫僅為攝氏23℃，今年則達攝氏26.4℃，平均氣溫增加了攝氏3.4℃，增幅相當顯著。而今年4月更有多達29日的氣溫，均高於歷年平均值，反映整個4月絕大部份日子的氣溫都超出平均值。

夏季料提早來臨 他續指，有研究指今年4月是東南亞大陸最炎熱的月份，極端高溫與厄爾尼諾的強度相關。今年本港4月份出現的異常高溫，意味東南亞大陸的「4月高溫」現象可能已延伸至南中國，香港夏季今年將提早開始。