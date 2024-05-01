商會倡賦權行會調整變幅

【本報訊】政府公布最低工資一年一檢的機制後，本港商會及勞工界反應正面，大都認為能夠減少爭拗，不過，廠商會認為，由於新機制是「可加不減」的操作，擔心未來出現一些不可預期的情況，建議政府考慮賦予行政會議一定酌情權，於有必要時調整實際變幅，以彈性應對可能出現的特殊經濟危機。亦有商會希望政府密切關注最低工資新制度落實後的情況。