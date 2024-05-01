商會倡賦權行會調整變幅
【本報訊】政府公布最低工資一年一檢的機制後，本港商會及勞工界反應正面，大都認為能夠減少爭拗，不過，廠商會認為，由於新機制是「可加不減」的操作，擔心未來出現一些不可預期的情況，建議政府考慮賦予行政會議一定酌情權，於有必要時調整實際變幅，以彈性應對可能出現的特殊經濟危機。亦有商會希望政府密切關注最低工資新制度落實後的情況。
基層盼縮薪酬通脹差距
勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮昨早出席一個電台節目時則稱，最低工資「兩年一檢」時容易出現滯後，改為「一年一檢」，並增加計算最低工資的機制，可以客觀反映包括通脹、生活壓力和經濟情況等因素，前線工人的待遇會較合理。有前線勞工則稱，現時通脹高，生活負擔沉重，外出用膳幾乎一餐要花費約60元，把最低工資改為「一年一檢」，能減少勞工薪酬與通脹的差距。
香港中華廠商聯合會（廠商會）昨亦稱，多年來勞資雙方經常就最低工資激烈拉鋸，消耗社會資源，當局新推出的方程式有客觀數據，做法相對透明，相信有助減少矛盾化解分歧。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：