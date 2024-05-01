最低工資改一年一檢

引入可加不減 新水平2026年5月生效 港府接納最低工資委員會優化法定最低工資的檢討建議，2026年5月1日生效，新機制包括檢討法定最低工資水平的時間由「兩年一檢」加密至「一年一檢」；引入「可加不減」方程式計算最低工資，及在實施上述新檢討機制5年至10年後作出檢討。有議員認為新機制較「客觀、透明、高效、可預視」，也有議員認為新機制未能解決最低工資基數過低問題，最基層工人依然無法過上體面生活，望當局在下次檢討時一併過處理基數問題。當局又指，現時本港有1.7萬名僱員領取最低工資，預料資方能夠負擔。

最低工資委員會建議的方程式基本上跟通脹及經濟增長變動掛鈎，將該年的整體甲類消費物價通脹，亦即較基層的住戶開支變化，加上「特別計算」的經濟增長變化，即是最近一年的經濟增長，扣減最近10年平均經濟增長，再乘20%，上限最多加1%，就得出最低工資的調整幅度。

傳增至41.8元 重申屬假設數據 勞工及福利局局長孫玉菡昨日舉行記者會解釋有關機制，被問及若出現如金融海嘯、經濟大衰退等極端經濟狀況，商界會否難以承受？孫玉菡解釋，現時正領取最低工資的僱員只有1.7萬人，佔本港勞動人口0.6%，故認為即使香港經濟面對負增長，僱主也能夠負擔。而且，經濟差的時候，更應保障最低薪一群，「等佢哋至少知道唔會減薪」，提供定心作用。

孫又多番重申，坊間傳出41.8元最低工資的說法，該銀碼是新方程式所計算出來的假設數據，希望坊間不要誤解。他強調方程式十分透明，形容「只要數據出咗，套入方程式，就係委員會畀政府嘅建議，計到幾多就係幾多」，然後待立法會通過後便能正式實施。

最低工資委員會主席王沛詩指，有關建議是全體委員會共識，認為採用方程式調整法定最低工資水平，可確保基層勞工的購買力。她又指，今年10月會向政府提交最後一份「兩年一檢」的法定最低工資水平檢討報告，而所有委員亦已達共識，將會採用新方程式計算法定最低工資水平。政府經濟顧問梁永勝補充，方程式的設計已兼顧僱主承受力。

議員顏汶羽認為新機制有客觀、透明及高效的優點，有助減少勞資爭議，但擔心面臨嚴峻經濟不景時，必然會對中小企僱主產生影響，領取最低工資的勞工亦不能以較低薪金保住職位，可能被迫選擇離開勞動市場，加劇失業情況，建議政府設立防線，如方程式函數出現負數，社會領取最低工資的人數上升，最低工資委員會應啟動審議程序，並容許行政長官在特殊情況下調整最低工資水平等。

議員批基數仍低 累積差距漸大 議員周小松亦指雖新檢討機制具部分優勢，但缺點同樣明顯，預計每年水平調整幅度有限，始終未能解決最低工資基數過低，難讓最基層工人過體面生活的問題；此外方程式中生產總值變動部分要乘以0.2，以最低工資實施以來近13年的數據推算，僅其中4年的生產總值變動部分錄得正數，故分享經濟成果效果相對有限。議員郭偉强亦指最低工資基數過低，導致累積的差額愈來愈大，望就基數進行全面檢討。