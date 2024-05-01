無牌賓館林立 議員促加強執法

【本報訊】佐敦華豐大廈早前生奪命火災，大廈被揭一直沒有遵辦消防安全通知及驗樓令，消防裝置失效，大廈內亦有多間賓館營運。有議員更指當中有懷疑是無牌或影子賓館，對住戶及旅客會構成安全風險，要求政府加強執法，打擊無牌或影子賓館，又呼籲旅館業界要多注意，確保大廈走火通道暢通及防火設施有效。

華豐大廈部分商戶未能營業 議員鄭泳舜昨與香港旅舍業商會代表會晤，同場亦有華豐大廈業戶，目前華豐大廈住戶仍處於比較困難的情況，例如全幢大廈只有一部電梯可使用，部分商戶包括合法經營的旅館業，亦未能如常營運等。

商會亦指撇除度假屋，現時仍在經營的賓館大約有1,100間，商會代表反映疫情後賓館的營運情況，部分集中在舊區的舊式商住大廈裏，當中亦續有無牌或影子賓館，期望政府積極跟進及處理無牌賓館，鄭泳舜同意當局要加強巡查，包括透過「放蛇」等行動以打擊無牌賓館。

為確保旅館住宿環境安全，不會因個別事件影響旅客信心，鄭建議旅館業界可結合消防處或地區防火委員會等，推行一系列防火宣傳或加強消防安全的約章行動，而在這之前，旅館應自行清理大廈公共空間的垃圾雜物、確保防煙門關上，稍後並更換現有防火裝備。

鄭又呼籲大廈業主亦應該推動法團，在已參與的多個資助計劃下，尋找相關機構支援，盡快物色承辦商執行驗樓令及消防安全指示。