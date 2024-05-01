赴港澳人才簽注 擴至北京上海

【本報訊】國家移民管理局日前推出多項措施，包括將赴港澳人才簽注政策，由粵港澳大灣區內地城市擴大至北京和上海等，港府相信有助本港經濟發展，又指有11萬人才經各種計劃來港，其中高才通更可以每年帶來340億元直接經濟貢獻。

除擴大赴港澳人才簽注政策外，國家移民管理局亦增加赴港澳商務簽注停留期限，由7天倍增至14天，港府相信帶來的經濟效應，並會以乘數複式增長，更有助大量刺激人才來港，港府亦會將爭取開放更多個人遊城市，又促香港人「主動適應新形勢」。

迄錄11萬人才來港 另外，為「搶人才」，港府近年推出多項人才政策，當局指目前有11萬人才經各計劃來港，當中申請以高端人才通行證來港的有7.7萬宗申請，其中6.2萬宗申請獲批，收入中位數為5萬元以上，四分之一人月入為10萬以上，另有2.1萬位配偶一同來港，部分為40歲以下並已開始投入職場，月入中位數為3萬元，整個高才通計劃每年可帶來340億的直接經濟貢獻，即帶來的經濟效益佔GDP1.2%。