談及結業潮 當局僅叫求變適應

【本報訊】5‧1長假期今日展開，不過受天氣影響原定安排的煙火表演或會取消。港府昨表示，當局有不同措施盡量令旅客有更好體驗，惟天氣當局無法控制，指港人外遊都會遇到天氣問題，促積極和進取態度看待所有問題。至於「結業潮」方面，當局相信有行業的經營情況出現改變，但同時有新行業誕生，「世界永遠有轉變，不同行業都要適應」。

被問到煙火表演可能因為天氣問題取消，餐飲、旅遊業界擔心影響生意，會否認為影響香港盛事之都之名，港府指業界有不同措施盡量令旅客有更好的體驗，當局亦已就5.1長假期做好「全面部署」，強調會做好不同環節，惟天氣政府無法控制，其他城市都會受天氣影響更改活動，港人外遊也會遇到天氣問題，籲社會以積極和進取態度看待。

稱經濟轉型 更替屬常事 經營逾半世紀的銅鑼灣總統戲院昨日結業，被問及是否顯示香港出現結業潮，港府相信有行業的經營情況出現改變，但同時亦有新行業誕生，會有不同新經營者參與市場，更替屬經濟轉型期時會發生的事，而且「世界永遠有轉變，不同行業都要適應」。當局續表示，香港人有新想法，懂得應變和求變，而且最近香港各經濟活動不同領域都活起來，期望將人氣變成財氣，又強調香港好的一面要多宣揚，要對自己有信心。