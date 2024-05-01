港大開放參觀 ３日名額爆滿

【本報訊】港大校園人滿為患，包括遊客擅闖講堂拍照及拖長電梯輪候時間等，今日開始，於星期日及公眾假期外到港大校園參觀的遊客，須提前在港大網上登記平台使用真實姓名和電郵地址預約。適逢5‧1長假期，不少內地遊客到港旅遊，根據登記平台顯示，除了5月1日公眾假期及5月5日星期日不用預約外，5月2日至5月4日一連3日的登記名額經已爆滿，未登記的遊客將不得進入港大。

指定地點進出 禁入食堂圖書館 港大表示，於周一至周六上午8時至下午6時30分期間參觀校園的遊客須提前預約，每節參觀時段為兩小時。預約成功後，到訪遊客將獲得入場二維碼，並須通過指定地點進出港大校園。守則中亦有列明，遊客嚴禁擅自進入圖書館、室內體育館、辦公區域及食堂等不對外開放區域。

另外，港大亦提醒遊客參觀期間須遵守港府相關法律法規及校園管理相關規定，服從工作人員的指示和管理，遵守社會公德，愛護校園環境、動植物、綠化帶、文物及設施。保持清潔不亂丟垃圾。不得大聲喧嘩，干擾教學、科研及校園秩序。