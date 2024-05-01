即日來回快閃遊港 5‧1長假吸金待觀望

高鐵南下今明滿座 晚間北上車票售罄 內地5‧1假期今日開始，本地消費及零售業均期待80萬內地旅客南下。不過，今個5‧1能否旺丁又旺財仍待觀察，根據高鐵預訂情況，不少內地客疑似採「快閃遊」方式來港，今日及明日晚上8時後，北上高鐵票均爆滿，對比過去兩日班次預訂情況，預料有約三分之一內地旅客是即日南下北上，即不少旅客都不在香港留宿。酒店業界亦透露，今個假期訂房情況較去年遜色，有旅遊界人士則指，只要留住一半旅客在港住宿已很不錯。此外，業者亦擔心今日天氣不佳，尤其晚上8時的維港煙火匯演會否因雷雨取消，都可能影響旅客在港旅遊體驗。

5‧1內地假期有5天，即5月1日至5日，本報記者翻查中國鐵路12306官網在這段時間的短途列車訂票情況，發現長假期首3天（1日至3日） 早上約6時半至下午1時左右由福田、深圳北來港班次均爆滿，進一步統計後，可見今日全日約77個班次滿座；明日全日則有逾50班次滿座，3日廣州來港的早上班次亦大多數爆滿，未訂票的需要候補。

料三分之一內地旅客不過夜 南下反應踴躍，北上同樣逼爆。假期中，由西九龍北上的晚間時段列車亦爆滿，例如今晚上約8時半起前往福田及深圳北的班次早已滿座，全日約20個班次都向隅。明晚亦有約20個北上短途班次爆滿，而5月3日下午約5時起更出現「班班皆滿」盛況。3日前往廣州的班次亦見到傍晚滿座。單以今日南下北上班次滿座情況計算，今晚或有約三分之一旅客屬「即日來回」。

酒店訂房率 較去年少一成 美麗華集團首席營運總裁陳宗彝透露，旗下酒店長假期的訂房率至今仍未爆滿，僅約80%房間被預訂，較去年稍遜約10%，房價亦相應下調約200元，較想像中差。他提到，隨着高鐵來港的內地旅客增加，旅客未必如過去乘飛機來港的旅客一樣，會預先預訂酒店，今年亦可見客人傾向較遲訂房。因此酒店仍需視乎即日預訂的表現，相信整體表現與去年相若。陳又提到，最近兩個月酒店餐飲的表現亦比較疲累。

旅遊促進會總幹事崔定邦則指，即使今晚約20班北上高鐵滿座，亦只有約3萬人次即日來回，佔預計的訪港旅客量不多。他認為，本港酒店房在長假期間均較緊張，他營運的酒店已接近爆滿，直言香港本亦難以留住所有內地旅客在港過夜。崔又指，高鐵將香港與內地城市拉近。

崔認為，只要本港能留住一半來港內地旅客過夜已能支持零售及餐飲業，又指部分旅客早在昨日已經抵港，尖沙咀一帶已擠滿人，離港的旅客可能已在港遊玩一兩天。對於今年5‧1表現，崔指短途旅客或因天氣較差而取消來港行程，但若旅客來自較遠城市，天氣如何亦會穿州過省來港。

另外，今晚8時將在尖東對出維港舉行煙火匯演，但或受雷雨等天氣因素而未知會否取消，最遲在今午才公布安排。

主辦煙火匯演的旅發局總幹事程鼎一相信，旅客不會為了10分鐘的煙火或無人機表演來港，希望有不同業界配合，晚上有不同去處和亮點。