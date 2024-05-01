5本地中醫師 赴大灣區培訓

【本報訊】醫院管理局推出「大灣區進階中醫臨床培訓計劃」，是首個臨床住院培訓項目，讓本港中醫師參與大灣區中醫醫院的工作。計劃為期兩年，醫管局透露，現時已有5名本地中醫師在廣東省中醫院進行培訓，冀首年可派出20名中醫師參與。有參與計劃的本地中醫師指，計劃有助累積中西醫協作的經驗。

盼累積經驗 推動中西醫協作 相關計劃為期24個月，參與計劃的中醫師會安排到大灣區中醫醫院工作8個月，在導師指導下，負責住院病人的臨床治療；其餘16個月，中醫師會在香港的公立醫院和中西醫協作服務單位提供服務，並以視像形式與內地導師研討難症。參與計劃的香港中醫師，需具備8年臨床經驗，參與計劃亦可取得內地執業資格，而計劃的首個合作夥伴是廣東省中醫院。

醫管局總行政經理黃巧雲指計劃在上月展開，首階段派出5位中醫師參與，稱讚他們是「精英中的精英」，參與的培訓科目是中風治療，分別被安排到神經內科及針灸科工作。未來本港會陸續加入包括骨科、癌症等科系人才，希望加深兩地中醫合作，期望今年參與計劃的中醫師可增至20人，為本港的中西醫協作建立人才庫。

參與計劃的中醫師周穎欣指，內地中醫師不只要針灸和開藥，亦要參與病人由入院到出院的整個治療過程，每日都要參與查訪，了解病人的情況，再與上級研究。另一中醫師黃惇祺指，內地醫院會將中西醫結合，按病人需要作臨床治療，不會只考慮某一種治療方法，認為計劃可令他了解更有特色的醫療法，把經驗帶回港與同事分享，並在中西醫協作的服務單位協助病人。