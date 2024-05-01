雙疫殺得性起 長幼大危機

流感2周3女童喪命 新冠7日19宗死亡重症 流感肆虐，新冠復燃，本港或迎來一個為時最長的冬季流感高峰期！衞生署衞生防護中心昨聯同醫院管理局公布雙疫應對方案，確認流感正在社區蔓延，兩周內已有3名兒童感染流感併發嚴重病症而死亡，分別是8歲、6歲及4歲的女童。同時，現有559宗成人感染流感後需入住深切治療部，當中有人死亡，超過七成患者沒有接種流感疫苗。另一方面，新冠變種病毒株JN.1近期亦有升溫迹象，4月曾一周內錄得19宗重症或死亡個案。中心警告，今個冬季流感季已經持續16周，由於流感會再持續一段時間，未來或可能再有爆發及重症個案。翻查歷史，本港對上一次最長流感季節是2017年，當年流感肆虐18周，今次不排除超越7年前。

H1甲流成主軸 高峰期恐破紀錄 衞生防護中心昨日表示，今年1月初本港踏入流感季節，初期主要為甲型H3病毒，至4月開始轉為甲型H1流感，現時已佔超過八成；參考以往經驗，流行病毒株改變會令流感高峰期相對延長。

559宗流感變重症 逾七成無接種 中心續指，現時有559宗成人感染流感後，需入住深切治療部或死亡的嚴重個案，大部分為65歲以上長者，超過七成沒有接種流感疫苗；而死亡個案中，八成病人患有慢性疾病；兒童染上流感後情況嚴重或死亡的個案已有22宗，近八成未有接種今季流感疫苗，其中3人死亡；併發症包括嚴重肺炎、神經系統等。醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華指，65歲以上長者、5歲以下兒童、孕婦、長期病患均屬高危人士，較容易出現併發症，應盡早接種流感疫苗。她又提到，求醫時間亦會大大影響病情，若發現自己或家人出現病徵，例如高燒不退，須盡早求醫。

中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，目前接種的流感疫苗與病毒類型脗合，可提供有效防護作用，降低重症及死亡風險。不過他提醒除流感及新冠外，其他呼吸道感染疾病並沒有疫苗，市民日常保持個人、環境衞生防疫相當重要。對於有病人接種疫苗後仍染病死亡，防護中心傳染病處主任張竹君提醒，接種疫苗不等於完全免疫，個人健康情況、遺傳等亦有影響，要定期留意身體狀況。

葵院精神科女病房 爆疫停探訪 至於新冠肺炎方面，中心於4月21日至27日錄得19宗感染新冠情況嚴重或死亡個案，患者多為長者；亦有3宗兒童感染個案，3人均未有接種新冠疫苗。中心強調現有的新冠疫苗對現時最流行的新冠病毒變種株JN.1有效，呼籲市民包括兒童及長者，如從未感染新冠，又未接種首3劑疫苗，應該盡快安排接種；高風險人群無論以往曾經接種多少劑疫苗，完成初次劑次或新冠病康復6個月後，亦需接種額外一針加強劑。另外，中心又呼籲，高危人士以及需出入高傳播風險地區的人士，例如安老院舍員工，應考慮佩戴口罩，防止各類呼吸道感染病症。

另外，葵涌醫院公布，該院一個精神科女病房自4月27日起，先後有4名病人（年齡介乎39歲至79歲）出現發燒及呼吸道感染徵狀，檢測帶有甲型流感病毒，病人正接受隔離治療，全部情況穩定。相關病房已暫停接收新症，並停止探訪安排。