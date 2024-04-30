笑看天下：縱出怪獸 已難收拾

以哈協商加薩停火一直搖擺不定，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯早前發放兩名人質嘅片段，其代表團據悉周一前往埃及磋商，並回應以色列新提出嘅加薩停火建議，包括先停戰3周換取哈馬斯釋放20名人質。至於以色列對是否推進喺加薩南部拉法市嘅攻擊，內部對此嚴重分歧。參與調停嘅卡塔爾，其外交部發言人上周六曾形容，以色列和哈馬斯只是各自表述立場，談判基本上已停止，批評雙方在乎政治利益多於關心民眾福祉，期望雙方能更認真達成和解嘅意願，停火才有望成功。

以哈戰事持續近7個月，加薩已被狂轟濫炸至面目全非，至今造成逾3.4萬名巴勒斯坦人死亡，當中大部分係婦孺，引發爭議，更何況加薩約220萬人正處於危機或嚴重糧食不安全狀態，這就難怪美國國務院有多個部門聯合提交評估意見，對以色列在加薩戰事過程中「未有遵守國際人道主義法」，表示「嚴重關切」，並且質疑以方保證「不可信亦不可靠」。事實上，以色列總理內塔尼亞胡殺紅了雙眼，連美國總統拜登嘅警告都當耳邊風，以「種族滅絕」的手法施之於巴人，甚至「以史無前例水平殺害人道工作者和記者」，其行徑可謂天理難容！