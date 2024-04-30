自成一家：切香腸終會切到骨

目前距離賴清德520就職尚餘不到一個月時間，外界高度關注他上任後會否務實處理兩岸問題。連月來中美兩國已多次接觸和溝通，防止台海出現意外；自詡為「務實台獨工作者」的賴清德，繼在競選過程中淡化台獨色彩後，近期也在兩岸議題上有所正面動作。

賴清德先是在上周表述「兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，用兩黨取代過往綠營常用的「台灣、中國」表述，被視為對大陸伸出橄欖枝。隔天，賴清德又宣布由邱垂正擔任下一屆陸委會主委，以及海基會董事長由鄭文燦擔任。由於邱和鄭是綠營內的兩岸溫和派，外界解讀這是賴清德在兩岸關係上釋出善意。然而，賴清德再怎麼繞遠路，他和副總統當選人蕭美琴已被大陸政府列為頑固台獨分子，賴蕭配的組合更被形容為獨上加獨。

追本溯源，賴清德最終仍須正面回答究竟他心目中的兩岸是甚麼關係？是同為一家，抑或是毫無轇轕的鄰居？賴的就職演說內容至少要隱喻兩岸是一家人，否則未來兩岸關係還會繼續在低谷徘徊。

事實上，蔡英文執政8年不斷強調會維持現狀，只是把台獨野心隱藏起來。民進黨政府表面上沒有公開宣布台獨，可是一直在逐漸推進台獨，虛化和掏空「一個中國」原則。不過，這並不表示北京束手無策，近來大陸軍機已經頻繁越過「海峽中線」，台海上空戰雲密布。

「泰山之霤穿石，單極之綆斷幹。」這兩句話的意思，是說泰山的滴水可滴穿岩石，單獨一條井繩可磨斷井欄上的木架。台灣企圖利用切香腸的方式實現台獨，短期內兩岸關係暫時不至於崩盤，但隨着這種漸進式的台獨動作持續，早晚會觸及紅線，切到自己的骨頭，屆時兩岸無可避免地會開戰。