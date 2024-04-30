冰鑑春秋：民進黨豈管台灣人死活

國民黨立委傅崐萁率團參訪大陸，大陸也釋出善意，宣布開放台灣文旦進口，以及讓福建居民可以到馬祖旅遊。儘管規模有所限縮，但總是兩岸降溫解凍的起點。然而民進黨毫不領情，從中央到地方，全都炮聲隆隆。

例如陸委會馬上質疑：「既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。」態度保留。民進黨馬祖黨部執行長李哲宇雖然對福建旅客來馬祖表示歡迎，但也批評：「我們對中國旅遊的政策不得其解，就像我們台灣政府，不會限制馬祖居民只能去福建省。」要求大陸應和民進黨政府協商。

民進黨立委郭國文痛批：「中共把台灣農民心血作為統戰工具，台灣水果品質明明非常好，全世界都可接受，就只有中國不斷將農產品視為政治操作的手段。」王定宇則說，國民黨這些人赴中，除了讓自己在中國更方便，圖自己榮華，對台灣被中共壓迫毫無幫助，反而淪為中共和、戰兩手的棋子。賴瑞隆表示，旅遊若要開放就應全面互惠開放，但中國仍藉此作為政治工具。他呼籲國民黨立委應看清楚局勢，不要成中國的棋子。

這些質疑本身都很可笑，台灣水果若真的這麼受歡迎，那就賣到其他國家啊！之前又在抗議甚麼？國民黨立委為農民與觀光請命，大陸也不會給他們一官半職，到底有甚麼榮華可圖？反倒是民進黨一方面要陸客觀光，一方面又要抨擊大陸，真以為台灣有甚麼寶藏，大陸人非要來台灣不可？

其實，民進黨從來沒管過台灣人的死活，他們一心一意只想證明就算沒有「九二共識」，大陸仍然會與民進黨協商談判。偏偏大陸就是不上這個當，這就是為甚麼明明開放對台灣有利，民進黨卻上下一起跳腳的真正原因。