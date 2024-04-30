橫眉冷看：剛輸一仗又來一仗

香港特區政府素來功夫不濟，跟大財閥相鬥，經常會被打趴在地。近年的港府「荷包乾硬化」，庫房出多入少，因此亟望地產財團能夠積極投標土地，以解燃眉之急，但是你急他不急，地產商偏生不配合，在2022年買的土地很少，2023年就更少。地產商不一定是莫財，他們之所以這樣做，是要逼迫政府，全面撤除壓抑樓市的「辣招」。港府初時還想堅持，可是形勢比人強，終於到今年2月宣布「投降」，一舉將「辣招」廢除，廢得絲毫也不敢剩。

財閥們食髓知味，如今可能正開拓第二個戰場，作戰地點是在香港聯合交易所。除地產以外，過去香港還有一隻會生金蛋的鵝，便是新股上市集資（IPO）的生意。可惜，近年盛筵不再，集資總額一年比一年下跌，早前好不容易找來一家中國茶飲的連鎖集團，願意在本地集資。該公司集資額只是20多億港元，但已算是本年度迄今為止最大的IPO，港交所本想做得有聲有色，希望重新擦亮招牌，沒料到該股上市首天，便跌破招股價，跌幅一度高達38%，到翌日還未能站穩，要繼續急跌。

按理新股上市的頭兩天，大多有包銷商護盤，就算不能保證股價上升，也很少會跌個七零八落，普通股票尚且如此，何況是今年頭號的上市明星？然而今次的情況卻有點反常，究竟是因為負責包銷的金融財團留有一手，未有出全力護盤；抑或雖已盡全力，但其他的股壇大鱷不給面子，誓要將股價推低，好讓港交所和港府難堪呢？那就不得而知了。要是讓我說，恐怕今次又是大財閥在興風作浪，逼迫港府退讓。至於要退讓甚麼？或許是削減股票印花稅，或許是要求特區全面調整金融政策，增加優惠措施吧。