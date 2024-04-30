龍吟虎嘯：趨之若鶩 爭先恐後

台灣前總統馬英九早前訪問中國大陸，獲得超高規格對待，並與中共總書記習近平會面，造成巨大政治聲勢，有些「千金市骨」的味道。的確，馬英九自8年前不再擔任台灣地區領導人，在國民黨內也不再有任何職務，閒賦在家，「冰清鬼冷車馬稀」，政治上馬英九確乎「人走茶涼」，沒有甚麼生命力；只是這些年兩岸形勢變化、國際形勢變化，令他有機會「翻生」。

馬英九兩次去中國大陸祭祖、尋根、和平之旅，不管這些年形勢怎麼變化，他的處境怎麼變化，大陸都對他有個基本評估：一是馬英九乃國民黨世家，兩蔣時期培養起來的人物，有中華民族的家國情懷，有「三民主義，統一中國」的底色。二是馬英九8年執政，堅持了「九二共識」、堅持了兩岸和平統一的大方向，雖然馬英九同時強調「不統、不獨、不武」，大陸就當他是因應環境形勢的需要而制訂「過渡」方針。

有了這些基本評估，加上馬英九之後的國民黨高層，幾乎都拋棄了「九二共識」，許多「大咖」成了「藍皮綠骨」，大陸遂認為馬英九雖然近乎「過氣」，但他仍然是推動和統最有統戰價值的第一人物，借助他還是最有希望。於是，中國大陸超高規格接待馬英九，反響巨大，弄得那幫國民黨「大咖」眼紅得不得了，熱血沸騰，紛紛試圖效法，跑到大陸獲「高規格」乃至要求「超高規格」接待。看來這一招還是挺有用的。

然而，這些國民黨「大咖」都把眼睛盯在接待規格上，互相攀比，評估自己的身價，非常之沒出息和丟人現眼。過往這些「大咖」把大陸的「接待規格」視為「統戰伎倆」，不屑一顧，現在趨之若鶩，爭先恐後！這說明甚麼？一是他們皆乃名利之心甚重的政治投機之徒。二是他們已看到大勢將變，看到大陸統一的勢頭——無論和統還是武統，不可阻擋，為期不遠，現在趕快跳船方為上策，還能撈到盡可能大的好處，否則悔之晚矣！