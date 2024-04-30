貨櫃車夾斃司機 親友悲痛認屍

【本報訊】流浮山上周三發生奪命車禍，一輛貨櫃車在鳳降村路突然溜後，將姓袁（67歲）男司機夾住，事隔數小時後始被發現，當場證實不治。死者家屬及數名親友昨日抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，期間一行人神情哀傷。據悉，死者僱主至今仍未有聯絡家屬，交代意外經過及賠償事宜。