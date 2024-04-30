3車串燒 趕首航巴士迷鼓譟爆罵戰

【本報訊】一輛274P號線雙層九巴於本周日上約7時半，沿大老山公路往大埔方向行駛，至沙田污水處理廠附近，撞到前面一輛擬切線的城巴私家車，尾隨九巴而至的一輛電單車，亦懷疑收掣不及猛撼九巴車尾，造成3車串燒意外，幸無人受傷。

據悉，當時九巴上載有一批巴士迷，正前往白石角乘搭城巴582號線首航班次，因意外導致行程延誤而鼓譟，有懷疑巴士迷與車上其他乘客發生罵戰。有網民拍下罵戰影片，並上載到社交平台，片中見到一名四眼漢大喝「你除褲呀」，背向鏡頭白衣男則反擊，「我依家除褲畀你吹呀，你跪低呀」，雙方愈吵愈烈險些動武，幸好其他乘客及時隔開兩人。城巴回應事件稱，一輛城巴私家車被其他專營巴士公司的雙層巴士撞到，公司會配合調查。