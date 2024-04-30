泰運毒返港 1日破3案

檢貨值3700萬 7男落網 執法部門周日在赤鱲角香港國際機場，偵破3宗航空旅客販毒案，在6名從泰國曼谷抵港的男旅客寄艙行李箱內，檢獲32公斤懷疑冰毒、27公斤懷疑大麻花及15公斤懷疑海洛英，市值約3,700萬元，並拘捕7名男子。此外，海關亦在尖沙咀一酒店搗破販毒案，起出約值1,200萬元懷疑液態可卡因，拘捕兩名非華裔男子。

周日凌晨4時許，執法人員在旅客通道發現兩名男子眼神閃縮，截查時隨即分開獨行。經X光檢查其寄艙行李發現影像異常，顯示裏面的物品密度平均，明顯與一般旅客行李不同。結果在行李箱內檢獲23公斤懷疑大麻花，市值約510萬元，遂拘捕該兩名25及46歲本地男子。調查顯示二人相識，其中46歲男子承認收取數千元酬勞販毒。二人已被控販運危險藥物罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

約一個半小時後，人員發現3名過關的中國籍男子刻意迴避眼神，且急步前行欲避開截查。人員檢查其寄艙行李，X光影像顯示裏面的物件有兩種不同顏色，代表有兩種物質，其密度相當高兼形態相近，相信不法分子以不同物品作掩飾，令人員無法看清真正的X光影像。最後於3個行李箱內起出32公斤懷疑冰毒、15公斤懷疑海洛英，市值約3,100萬元。人員拘捕該3名分別29、33及34歲中國籍男子，他們互相認識，分別報稱無業、保安員及建築工人，其中兩人承認收取萬元報酬販毒。

至同日早上10時半，人員再截查一名35歲中國籍男子，發現其寄艙行李的X光影像與首宗案件相似，於行李箱內搜獲4包、共重4公斤懷疑大麻花，市值約90萬元。人員經分析航空資料，亦在機場拘捕一名61歲外籍男子，兩名疑犯俱報稱商人，他們的關係有待進一步調查。執法部門表示，將繼續追查3宗案件是否涉及同一販毒集團，相信有關毒品最終目的地是香港。截至昨日，今年已搗破35宗航空旅客販毒案，拘捕31男15女共46人，檢獲約370公斤各類毒品，市值高達兩億元。

白酒掩飾 起1200萬元可卡因 另外，同日下午人員在尖沙咀一酒店掃毒，截查一名步離房間的非華裔男子，在其手持的膠袋及攜帶行李箱內，檢獲8支、每支各重1.5公斤、總重約12公斤、以白酒作掩飾的懷疑液態可卡因，市值約1,200萬元，於是拘捕該名非華裔男子。人員進入房間搜查，發現另一名非華裔男子，亦將他一併拘捕。該兩名23及33歲疑犯報稱無業，相信該批毒品會被轉運到另一個毒品倉。二人稍後會被控以販運危險藥物罪名。