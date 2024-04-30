【本報訊】荃灣區執法部門昨日下午約1時半，在荃灣石壁遷置村遊樂場展開打擊非法街頭賭博行動，以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，拘捕4名男子（67至89歲）。行動亦檢獲一副啤牌及小量現金，所有被捕人已被扣留調查。