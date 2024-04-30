抽氣扇短路 火燒柴灣IVE課室

【本報訊】昨晨10時許，柴灣盛泰道30號香港專業教育學院（柴灣分校）教學樓內，4樓一間課室發生火警冒煙，觸動警鐘提示校內師生疏散。救援人員趕至現場，迅速將火救熄，初步相信課室內一把抽氣扇電線短路引致火警，事件中無人受傷。