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士多閉門失火 濃煙穿閘湧出
大量濃煙湧出街外。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨接近1時，旺角砵蘭街215號地下一士多閉門失火，大量濃煙從鐵閘內湧出，多名市民目睹報案求助。救援人員接報到場破門而入，發現士多內有火舌冒出，遂開喉將火救熄。事件中無人受傷，火警期間亦毋須疏散。
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