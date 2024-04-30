士多閉門失火 濃煙穿閘湧出

【本報訊】昨日凌晨接近1時，旺角砵蘭街215號地下一士多閉門失火，大量濃煙從鐵閘內湧出，多名市民目睹報案求助。救援人員接報到場破門而入，發現士多內有火舌冒出，遂開喉將火救熄。事件中無人受傷，火警期間亦毋須疏散。