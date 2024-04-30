救生員 外判服務填氹 鴕鳥政策捱轟

人手不足一鑊泡 議員質疑逃避檢討 救生員嚴重不足問題未解決。立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨檢視有關救生員人力情況以及解決方法，多名議員形容人手短缺問題「慘烈」，認為當局在處理問題上不夠主動積極，根本是「鴕鳥做法」，就外判救生員方面，有議員更斥相關計劃沒有諮詢工會，警惕政府不要「好了傷疤忘了痛」。

議員郭偉强稱救生員人手不足問題「慘烈」，以受聘人數為例，在最近完成公務員救生員的兩輪招聘中，合資格獲邀面試的人數超過目標招聘的人數，惟當中只有約三成能通過技能測試及招聘面試，較以往超過四成為低，未達招聘目標。他指泳池局部開放屬於浪費公帑，詢問現時有科技協助，是否可以改例讓駐場救生員減少，以及可以用更多彈性方法與泳會互惠互利，提供泳會專線的訓練時間，但需要協助救生員人手問題。文化體育及旅遊局副局長劉震指與泳會合作會持開放態度。

政府指現正就聘請外判承辦商在指定公眾泳池提供救生服務進行籌備工作。但議員葛珮帆直斥政府一直以「鴕鳥做法」面對救生員不足問題，稱如果外判可以請到人，為何政府請不到，質疑是政府管理有問題，還是政府逃避救生員架構出現問題而不去檢討。

劉震回應指招聘公務員產生困難是在2022年開始，目前只是兩年出現同樣情況，但葛指目前季節性救生員也嚴重不足，劉回應指政府有嘗試將更多合約工轉為公務員職位，也有嘗試更長的合約期，而公務員架構檢討有兩個原則，目前也有將招聘困難反映給公務員事務局，但職系之間有均衡和比例，可能會「牽一髮可以動全身」。

冀勿「好了傷疤忘了痛」 針對外判做法，周小松指有關計劃沒有諮詢工會，而事實上政府外判有過失敗經驗，政府在2001年和2005年分別將兩個泳池外判，並曾經出現比較嚴重的管理問題，更出現找不合格的人士頂更的情況，政府最終在2011年終止計劃，指希望政府不要「好了傷疤忘了痛」。

劉震強調外判是「迫不得已」的選擇，因招聘上出現嚴重困難，想嘗試另一條途徑，並非不尊重工會，而是因為試行的時間比較緊迫。他又指外判和以往形式不同，今次只是將救生服務外判，泳池管理仍在署方上，而外判並非目標，而是解決現時面對人手不足的問題，也會監察外判商表現，如出現問題會調配人手，盡量維持服務。