天氣不穩 金鐘添馬公園 數十發光巨蛋需放氣

【本報訊】耗資半億元在金鐘添馬公園逾200個巨型「發光蛋」，被發現有約數十隻蛋塌下呈漏氣的「蛋殼」狀。康樂及文化事務署解釋因天氣不穩，因此將設於當風位置的5米巨蛋放氣，稍後天氣轉穩定時，會再充氣。

當風位置5米展品受影響 近日並非全部「發光蛋」都會在晚上發光，不少變成「蛋殼」塌下，被網包起之外，亦以雪糕筒圍封，尤其近海觀景台上的蛋均全部塌下。本報記者昨午巡視時發現，草地上已不見「蛋殼」，或許已被移走或已再充氣，但部分草地位置仍被圍封。

康文署表示，天文台近日的預報及康文署設於添馬公園的風速計，均監測到展覽場地時有陣風、強風和雷暴等情況。為確保安全，康文署將部分設於當風位置的5米展品放氣，並圍封相關位置和掛上展品維修中告示，並指會繼續密切關注情況，待天氣穩定會再為展品充氣。

有關展覽「teamLab：光漣」由上月25日至6月2日在添馬公園舉行，放置200多個3米及5米的七彩「巨蛋」（ovoid），市民可免費參觀，其中在公園草地部分位置，在每晚亮燈時段設特別參觀安排，觀眾須預約入場，每節半小時。