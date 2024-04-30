議員：公僕持外國護照 上愛國教育或尷尬

【本報訊】政府表示要加強公務員國家觀念、國家安全意識和愛國精神的培訓，有議員昨在公務員及資助機構員工事務委員會表示，有部分公務員領取外國護照，如參與愛國主義教育，或會有尷尬情況。

議員黃國指政府要落實愛國主義教育，問及對首長級公務員有否國籍要求，因培訓內容包括要培養公務員大局觀、愛國精神及領導能力，而愛國精神的培訓會透過與內地沉浸式學習和交流，若是領英國護照的公務員，聽到林則徐燒鴉片抵抗英國侵略，會否有尷尬情況。他又指《基本法》有規定可以用顧問形式聘請外籍公務員，詢問愛國主義教育課程是否選擇性，如強制性建議選擇採用國情教育，不然會變成形式主義。

當局：重新培養心態文化認同 公務員事務局局長楊何蓓茵表示，《基本法》規定公職人員具有香港永久居民身份，因此有少數外國國籍和華裔公務員，但國籍要求比較複雜，她指無論是愛國主義教育還是國情培訓班，主要含意亦是重新培養公務員的心態和文化認同，認為這些課程亦能培養外國國籍和華裔的公務員。

議員梁子穎問及有否向法官和資助機構培訓，又指在反對修訂《逃犯條例》期間有公務員貼不同標語，他指要多宣傳中華文化傳統，如設置教學角。楊何蓓茵指法官並非公務員，因此司法機構本身有相應培訓，如司法機構需要公務員學院的資料和教材，公務員學院亦會提供。