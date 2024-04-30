終獲男性身份證 跨性別者：意義重大

謝浩霖

【本報訊】跨性別人士若未完成整個性別重置手術，入境處不會批准其更改身份證性別。不過，跨性別人士謝浩霖（Henry）就此提出司法覆核，並經過逾7年司法程序後，去年2月獲判終極勝訴，他昨日到灣仔入境處事務大樓領取新身份證。而入境處本月初起公布修訂，跨性別人士接受指定手術改變性徵，並符合相關條件後，即使未完成「全套手術」，亦可更改身份證上性別記項。

經歷7年司法程序 謝浩霖昨晨到灣仔入境處取得已更改性別記項的身份證後會見傳媒，他指自2017年提出司法覆核以來，至2023年勝訴，再加上今年提出二次覆核，前後達7年，昨日終於獲得新的身份證，一張男性身份證，具有重大意義，結束因為錯誤的身份證引起生活上的各項不便及尷尬，多謝支持者特別是律師團隊的協助。

他形容，過去7年經歷「司法馬拉松」，要應付好多挑戰，過程中非常辛苦，現時心情是鬆一口氣，他可以與普通男人一樣，獲得一張男性的身份證。取得新身份證後，他希望立即更改必要文件的稱謂，包括銀行文件以及特區護照等。他又指，現時入境處政策是符合終院的判令，但仍有很多不公平以及人權問題需要跟進。

新政策下，雖然申領換領證件程序大致一樣，惟申請人的異性賀爾蒙治療，需按處長就其水平作抽查並提交相關血液測試報告。另外，若申請人更改通訊地址或聯絡電話號碼，須於更改後30天內向入境處處長報告，Henry稱新政策下仍感被不公平對待，仍有一大堆人權問題需跟進。他希望未來本港在申請更改身份證上性別的政策，可與英國的「免術換證」持平，並讓其擁有同等的法律效用。