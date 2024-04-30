潘蘇通破產案未完 又遭銀行入稟追數收豪宅

【本報訊】近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，早前因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億元貸款，潘被高院頒令破產，公司亦遭下令清盤，潘及公司已就高院的判決提出上訴。至上周五（26日）潘蘇通及其一間關聯公司再被銀行入稟高等法院，要求追討按揭款項，及收回潘位於港島中半山富匯豪庭的單位。司法機構網頁顯示，本案暫未有排期聆訊。

本案暫未排期聆訊 原告上海商業銀行有限公司，兩名被告依次是潘蘇通及Chariot Power Investments Limited，據入稟狀指，2019年12月31日，次被告向原告敍造按揭貸款。2020年1月14日，潘蘇通及次被告再以港島中半山寶雲道2號富匯豪庭1座27樓B室敍造按揭貸款，其中潘蘇通是按揭人，次被告作為借款方，原告則是承按人。原告現入稟要求潘蘇通交吉單位，以及要求次被告根據2019年12月31日所簽訂的貸款通知書，支付所有款項連利息，同時要求兩名被告支付本訴訟所衍生的訟費，加上進一步或其他濟助。

據早前報道指，潘蘇通雖然於2022年7月被頒令破產，但因潘未有現身到庭交代其財務狀況，因此法庭在2023年2月批准債務受託人的「不開始令」申請，意指暫不開始計算潘的破產期，直至他與受託人會面為止，這亦意味其4年破產令將會延長。另外，法庭在2023年10月頒判詞指，就潘蘇通的欠債問題，眾債權人於2022年8月舉行債權會議，會議最終裁定潘現時共欠中銀深圳560億元，但其中一名債權人反對，事件交法庭定奪，法官最終判定該560億元均屬潘的欠債。

潘及其公司不服破產及清盤裁決並提出上訴，上訴庭今年1月開庭處理。上訴方當時批評原審法官犯錯，使用錯誤測試原則及門檻去考慮，要求撤銷破產及清盤令，並要求把追款案發還重審。上訴庭當日聽畢雙方陳詞後，表示會於半年內頒發書面裁決。案件編號：HCMP 709/2024