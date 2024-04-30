醫健：成視在人：屈光不正童喜獲免費矯視鏡

孟加拉國的科克斯巴扎爾是全球最大的難民營，自2017年起大量羅興亞人逃離家園戰火而遷到該處。難民營有不少孩童隨家人被迫離開家園到該處生活，甚至整個童年都在難民營中度過。除了貧窮問題，這些難民亦要面對醫療服務不足，當中治療眼疾在貧窮問題面前，往往成為非急切需求。

10歲的Omor隨父親搭船渡河由緬甸逃至孟加拉，父親與年紀小小的他過河時受到酷刑，財物被奪，抵達孟加拉後只有到難民營尋求庇護。Omor的父親原本是教師，在難民營的學校獲得繼續教席一職。Omor當時患上屈光不正，視力非常之差，無法在營地學校上課學習，但基於經濟困難，他的眼疾問題未得到正視。

被診斷患嚴重近視 Omor的眼疾問題很快被當地社區義工發現，將他轉介至當地社區與奧比斯合作的眼科中心，去年被診斷出嚴重近視，獲免費配發矯視眼鏡。

他的父親向我們說：「在家鄉，我們根本不懂兒子面對的眼疾，即使作為教師，我亦不知道如何處理兒童情況，亦沒有能力為他解決問題，幸好有義工發現並為他轉介了免費服務。」

Omor獲發眼鏡後，他高興表示：「我現在看得很清楚！新眼鏡非常舒適，我的視力問題改善了，可以清楚看到黑板上的字，亦可以在操場進行活動了。」一副小小的眼鏡，便能改變孩童的命運。奧比斯