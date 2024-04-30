肆意傳播 流感暴潮未緩和

無精神拒進食發高燒 兒童多中招 本港流感肆虐，衞生署衞生防護中心日前表示，再有兒童感染甲型流感後須入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部（PICU），現時情況嚴重。中心早前表示，主流病毒株從今年首3月的H3甲型，逐漸轉變為H1甲型。醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華昨日出席電台節目時指，現時流感疫苗有效預防H1及H3甲型和乙型流感，呼籲市民應盡快接種疫苗。梁堃華表示，近期流感活躍程度處於高水平，近兩至三星期在醫管局普通科門診錄得上呼吸道感染個案有上升趨勢，當中部分是流感疑似及新冠個案。梁指出，個別兒童的感染個案發燒度數較高，體溫在攝氏39度或以上。

現時流感疫苗有效預防H1及H3甲型和乙型流感，仍未接種疫苗的市民，尤其是高風險群組，例如幼童、長者、孕婦和長期病患者，更應盡快接種疫苗。梁堃華又提醒家長，若兒童有不適，應密切監察其徵狀，若突然變得沒精神，不肯進食，發燒度數高於攝氏40度，就要盡快求醫。

學校院舍一周29宗爆發報告 根據最新監測數據，檢測出的流感病毒甲型（H1）流感約佔83%，與今年1月至3月期間主要流行的甲型（H3）病毒流感有所轉變。公立醫院流感入院率維持於高水平，每一萬人就有0.69宗；而衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒確診百分比為9.76%，同樣處於高水平。

在感染人數方面，截至（20日）的一周內錄得29宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，對比4月上旬每周錄得約10宗顯著上升。此外，今個流感季節共錄得20宗兒童流感相關的嚴重併發症/死亡個案，包括兩宗死亡個案。有關個案當中，75%已知未曾接種本年度季節性流感疫苗。

醫院管理局日前公布，5月1日勞動節為公眾假期，當日將有14間公眾假期普通科門診提供服務。梁堃華表示，在流感高鋒期下，會盡力預留足夠人手應對需要。