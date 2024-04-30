日內瓦國際發明展 理大奪45獎

【本報訊】理工大學於日內瓦國際發明展突破歷年成績，43個參賽項目成功奪得45個獎項，包括兩個特別大獎、5個評審團嘉許金獎、18個金獎、13個銀獎，以及7個銅獎。其中由理大眼科視光學院學院主任及教授紀家樹，發明的全球首個便攜式高清角膜地形圖儀K-Shape，奪得沙特阿拉伯代表團特別大獎及金獎。

角膜地形圖儀 便攜測視力 角膜地形圖儀用於測量角膜中央曲率及每一點的弧度，廣泛應用於隱形眼鏡驗配上。而有別於傳統桌面式角膜地圖儀，K-Shape輕巧、便攜且精準度高，令角膜地形圖資料的採集更容易，目前已成功應用K-Shape在校本視力篩查中，採集了逾千名香港兒童的角膜地形圖，其中年紀最小的不過4歲，有助於訓練出一個更好適應香港兒童的AI模型，從而更準確地測量角膜地形圖，對包括散光和角膜疾病等視力問題，作出早期診斷。

紀家樹指出散光影響着全球一半以上人口，新冠疫情期間不正常的視覺習慣及學習環境加劇散光問題，導致視力模糊、眼睛疲勞、頭痛，甚至引發視力缺損。K-Shape目前已成功商品化，正處於最後的測試階段，經過內部核對和ISO測試後，預計在今年底前通過中國NMPA醫療器械註冊，並在2025年初推出市場。

另外，由理大電機及電子工程學系教授林健文發明的RailSwinX亦奪得國際發明家協會聯合會特別大獎及金獎，其技術運用人工智能增強鐵路安全，借助Swin-Transformer 模型可精確分類軌道缺陷，分辨真實或誤報影像，從而確保準確性和可靠性，開創主動維護的新時代。