常識科分拆科學人文 無正式課本學界頭痕

2025/26學年起推行 教局供10套內容「紓困」 教育局逐步將常識科分拆為科學科及人文科，將於2025/26學年開始推行，當局指如學校準備充足，亦可以2024/25學年試行小學科學科的課程內容，不過就未有正式教科書。教育局於上周五（26日）推出10套小學科學科教學資源，涵蓋小一至小五不同學習範疇的探究活動，其中7個與物質、能量和變化的課題有關，另外涉及兩個生命與環境課題的活動及一個有關地球與太空的活動。

涵蓋小一至小五 探究物質能量 在物質、能量和變化的7個課題中，每年級會涉及不同程度的實驗，例如小一時學生會做出手影，以學習光的特性與相關現象；小三時探討如何使糖在檸檬茶中溶解得更快，學習物理變化與化學變化；小四時學生以電筒運作學習電的特性與相關現象；小五時以生銹現象學習物理變化與化學變化。生命與環境課題中，學生會於小二透過綠豆生長學習生態環境；小五時透過麵包酵母學習常見的微生物，而地球與太空的課題中則會學習水循環現象。

編訂安全手冊 禁學生運送熱水 教育局亦編訂《小學科學科安全手冊》，指出學校在策劃和進行與小學科學相關的學習活動時，應採取恰當的安全措施避免發生意外，並在意外發生時盡快採取適當的行動，手冊中亦列出注意事項，例如分組活動用熱水時，不應由學生運送熱水、學生課業不應涉及在家中做危險的活動及不應用植物任何部分作味覺或嗅覺試驗，以免產生過敏反應或中毒等。日後亦會在小學科學科的教師專業培訓課程中，加強與安全及風險管理相關的內容，提高教師的安全意識。

當局指，教師在試行科學科時，可因應學生的能力、興趣和學習需要，在課堂靈活採用資源，其他課題的學與教資源將陸續推出。浸信會天虹小學課程發展主任余愷明受訪時指出，本港的科學科發展較遲，學校希望與時並進，故會在新學年於小一及小四試行科學科，惟未有正式教科書，令學界感到憂慮。她又指科學科課程框架，要求盡量避免以紙筆評估小一和小二生，認為可以圈出正確答案等簡單方法了解學生是否掌握概念。