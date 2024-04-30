醫管局護士學校推300學額 應屆文憑試考生可報讀

【本報訊】不少香港中學文憑試考生正籌劃出路。醫管局轄下3間護士學校的護理學專業文憑課程昨日開始至7月19日接受報名，學生完成課程後可以直接成為註冊護士。

資歷級別等同學士學位 位於伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院的3間護士學校今年將繼續合共提供300個學額，學生修畢課程後即符合資格向香港護士管理局申請成為註冊護士（普通科），讓有志投身護理行業的人士報讀。醫管局自2021年起將3間護士學校的護理學高級文憑課程提升為專業文憑課程，課程資歷級別由第4級升至第5級，等同學士學位的資歷級別。

護理學專業文憑課程的特色為理論與實踐並重，涵蓋30個核心科目。學生亦須完成不少於1,400小時臨床實習，包括到公立醫院不同病房和部門實習，累積各方面的臨床經驗。入學最低要求為文憑試的中國語文和英國語文達第3級、數學達第2級、公民與社會發展「達標」以及一個甲類選修科目達第2級，具備與上述同等成績者亦可報讀。

目前護理學專業文憑課程為4年全日制課程，醫管局計劃於9月的新學年開始調整課程編排，讓學生最快可提早至3年半完成整個課程，正待香港護士管理局正式同意有關安排。

另外，葛量洪醫院護士學校今年亦將繼續開辦兩年制登記護士（普通科）訓練課程，招生100人，報名期由7月8日至7月22日。