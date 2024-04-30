調查揭逾９成社工 工作沉重職業過勞

【本報訊】經歷新冠疫情及社會環境大變，不止市民身心疲憊，協助大眾的社工亦出現職業過勞（Burn-out）。香港大學調查發現，93%受訪社工出現中等職業過勞；亦有80%出現中等繼發性創傷壓力，皆因他們「能醫不能自醫」，缺乏針對性的情緒支援。學者認為需增加相關正念課程及支援，以提升社工的身心健康。

港大社會工作及社會行政學系訪問255名在職社工，93%受訪社工出現中等程度職業過勞徵狀；80%出現有中等繼發性創傷壓力；68%出現抑鬱症狀，只有3.5%獲得慈悲滿足感。調查進一步研究發現，社工普遍面臨沉重工作、不時遭受服務使用者投訴等壓力，因而容易出現職業過勞。調查又指社工課程及在職培訓未有關注從業員的精神健康狀況，業界亦缺乏情緒支援空間，令社工感到孤軍作戰。

社工職業過勞的問題並非難以改變，調查發現當社工參與「Burn-not-out」正念課程後，中等職業過勞的人數比例由93%下降至73.5%；繼發性創傷壓力則由80%跌至63.7%，慈悲滿足感反由3.5%上升至15%，高達近5倍的增幅。團體指適當的情緒支援非常重要。

處理個案 滿腔熱誠換沮喪 資深社工蔡黛群表示，服務對象近年對個人權益意識極高，使用服務時恍如監察者，向社工們施壓。長年累月下，同事由初入職時滿腔熱誠，不斷收到投訴漸失工作動力，變得沮喪，更形成惡性循環。社工甘國豪則分享，在課程中學習自我關懷、有效溝通的技巧和工具，令本來情緒受困的他逐步找回力量。他認為社工專業助人，同時社工也是普通人，也會過勞，需要被關懷。