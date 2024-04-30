遲來修訂密閉空間工作守則 勞工處：出入口拍片監督

【本報訊】勞工處計劃推出經修訂的《密閉空間工作守則》。勞工處副處長馮浩賢昨日與傳媒茶敍時表示，該守則的修訂工作已到最後階段，目前正在諮詢律政司的意見，目標在今年5月內公布。

目標下月內公布 馮浩賢提及，該守則將會加入新元素，例如修訂後的守則將會要求僱主或承建商，工作期間在密閉空間的出入口拍攝影片，以監督工人工作情況；亦會加入詳細的密閉空間危險評估表格，以及空氣監測的警報系統資料，讓相關人員更了解空氣危害的標準，從而適當地採取相應的控制措施，預防氣體中毒。

另外，馮浩賢又說該處推出的「工傷僱員復康先導計劃」，下月9日起將擴展至涵蓋飲食及酒店業、運輸及物流業。這兩個行業的僱員工傷若發生在今年4月1日或以後，均合乎參加資格。

根據勞工處數字，截至今年3月底，共有739名建造業工傷僱員參加先導計劃，其中約76%，即563名僱員經治療後已康復。大部分參與計劃的僱員是在開始接受先導計劃的治療後5個月內康復。